الرئيس السيسي: زيارة الرئيس الفرنسى تجسد مسيرة من التعاون الثنائي المثمر بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 12:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تجسد مسيرة من التعاون الثنائي المثمر بين البلدين في كافة المجالات التي تحقق مصالح البلدين الصديقين، وتوجت اليوم بإعلان ترفيع العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الاستراتيجية بما يفتح افاق جديدة للتعاون، متابعا: "يسعدني أن ارحب بالصديق العزيز الرئيس الفرنسي والوفد المرافق له في زيارته الرسمية رفيعة المستوي التي يقوم بها إلى مصر".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية: "لقد استعرضنا خلال المباحثات العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر وفرنسا وتطرقنا إلى سبل دفعها قدما في كافة المجالات وتعزيز الاستثمارات الفرنسية داخل مصر".