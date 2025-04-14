وزير الاستثمار: ضخ 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 10:13 صباحاً - يارا الجنايني – قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر أنفقت ما يتجاوز 550 مليار دولار على مشروعات البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، في إطار جهود الدولة لإعادة بناء الاقتصاد بعد فترات من التراجع أعقبت ثورتي 2011 و2013

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا كبيرًا في دور الدولة، لصالح تمكين القطاع الخاص من قيادة التنمية.

وأضاف الخطيب، في تصريحاته خلال حوار مع لميس الحديدي ببرنامج ” كلمة أخيرة”، أن هذه الاستثمارات الضخمة تم احتسابها وفقًا لسعر الصرف في كل سنة، وشملت مشروعات في الطرق والكباري والموانئ، فضلًا عن إنشاء 24 مدينة جديدة، مشيرًا إلى أن ما تحقق يعد إنجازًا غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح وزير الاستثمار أنه رغم هذه الإنجازات، فإن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات تراجعت من نحو 75% قبل عام 2011 إلى حوالي 24% حاليًا، وهو ما يُعد تحديًا محوريًا تعمل الحكومة على معالجته من خلال إصلاحات واسعة في مناخ الاستثمار.

وشدد على أن الحكومة تضع نصب أعينها حاليًا إعادة بناء الثقة مع المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وتهيئة بيئة جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص ليقود عملية النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، قائلًا: “أي مستثمر جاد يعمل على تنمية مشروعه هو شريك في التنمية، ومن واجبنا كدولة أن نقدم له الدعم والتيسيرات اللازمة”.