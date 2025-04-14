مال وأعمال

الخطيب: الرسوم الأمريكية تشمل صادرات الكويز

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الخطيب: الرسوم الأمريكية تشمل صادرات الكويز من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 10:13 صباحاً - يارا الجنايني – قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) ما زالت تمنح ميزة تنافسية لقطاعات محددة مثل الملابس الجاهزة والجلود والأحذية، بفضل الإعفاء الجمركي عند التصدير إلى السوق الأمريكية.

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وأوضح الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة ” أن الاتفاقية تتيح نظريًا لجميع القطاعات المصرية التصدير إلى السوق الأمريكية بإعفاءات جمركية، لكن فعليًا تظل الاستفادة الأكبر قاصرة على قطاعات بعينها، بسبب ما تمنحه التعريفة الجمركية الأمريكية من ميزة نسبية لتلك الصناعات مقارنة بغيرها.

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إلا أن الوزير أشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخرًا بنسبة 10% تشمل أيضًا الصادرات المصرية في إطار اتفاقية QIZ، مما قلّص من الميزة النسبية التي كانت تتمتع بها هذه القطاعات.

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وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تواصل جهودها مع الجانب الأمريكي من أجل إعادة التفاوض بشأن الرسوم الجمركية، بما يضمن استعادة الفاعلية الكاملة لاتفاقية QIZ، ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن الاتصالات جارية بالفعل في هذا الشأن، ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات المرتبطة بتحسين مناخ التجارة الخارجية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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