وزير الاستثمار: نسعى لتقليص 10% الرسوم الأمريكية لتحسين…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 10:13 صباحاً - يارا الجنايني – كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحركات حكومية جارية تهدف إلى خفض نسبة الـ10% التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات المصرية، في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تُطبق على الاتفاقية وكذلك على مختلف الاتفاقات التجارية الأخرى التي ترتبط بها مصر.

وأوضح الخطيب، خلال حواره ببرنامج “كلمة اخيرة”، أن هذه النسبة تُعد أحد العوامل التي أثرت على حركة التجارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة وفريق التفاوض المصري على معالجة هذا التحدي، بالتعاون مع الجانب الأمريكي.

وقال الوزير: “تحدثنا مع فريق التجارة الأمريكي يوم الجمعة الماضي، ونعمل حاليًا على محاولة التفاوض لتقليل نسبة الـ10% قدر الإمكان، بما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الراهنة.”

وأضاف الخطيب أن الجانب الأمريكي يطرح دائمًا تساؤلات حول العقبات التي تعوق حركة التجارة، مشددًا على أن مصر ملتزمة بالسعي نحو إزالة أية ممارسات تُعد تمييزًا بين المنتج المحلي والمستورد، أو تتعارض مع الاتفاقات الدولية.

وتابع: “نعمل منذ فترة على هذه الإصلاحات، لكننا نستثمر الزخم الحالي للإسراع في تنفيذها، حتى نتمكن من العودة إلى طاولة المفاوضات مع الشركاء الأمريكيين برسالة واضحة: مصر جاهزة، وتعمل بجدية على تحسين مناخها التجاري”.

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وأكد وزير الاستثمار أن نجاح مصر في تقليص هذه النسبة من شأنه أن يعزز من تنافسية الصادرات المصرية داخل السوق الأمريكية.