- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الاستثمار: نسعى لتقليص 10% الرسوم الأمريكية لتحسين… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 10:13 صباحاً - يارا الجنايني – كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن تحركات حكومية جارية تهدف إلى خفض نسبة الـ10% التي فرضتها الولايات المتحدة على الصادرات المصرية، في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ)، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تُطبق على الاتفاقية وكذلك على مختلف الاتفاقات التجارية الأخرى التي ترتبط بها مصر.
وأوضح الخطيب، خلال حواره ببرنامج “كلمة اخيرة”، أن هذه النسبة تُعد أحد العوامل التي أثرت على حركة التجارة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التجارة وفريق التفاوض المصري على معالجة هذا التحدي، بالتعاون مع الجانب الأمريكي.
وقال الوزير: “تحدثنا مع فريق التجارة الأمريكي يوم الجمعة الماضي، ونعمل حاليًا على محاولة التفاوض لتقليل نسبة الـ10% قدر الإمكان، بما يعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية الراهنة.”
وأضاف الخطيب أن الجانب الأمريكي يطرح دائمًا تساؤلات حول العقبات التي تعوق حركة التجارة، مشددًا على أن مصر ملتزمة بالسعي نحو إزالة أية ممارسات تُعد تمييزًا بين المنتج المحلي والمستورد، أو تتعارض مع الاتفاقات الدولية.
وتابع: “نعمل منذ فترة على هذه الإصلاحات، لكننا نستثمر الزخم الحالي للإسراع في تنفيذها، حتى نتمكن من العودة إلى طاولة المفاوضات مع الشركاء الأمريكيين برسالة واضحة: مصر جاهزة، وتعمل بجدية على تحسين مناخها التجاري”.
تابعنا على | Linkedin | instagram
وأكد وزير الاستثمار أن نجاح مصر في تقليص هذه النسبة من شأنه أن يعزز من تنافسية الصادرات المصرية داخل السوق الأمريكية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الاستثمار: نسعى لتقليص 10% الرسوم الأمريكية لتحسين… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.