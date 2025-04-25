نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي صبري يُحيى حفل افتتاح إمم إفريقيا للشباب في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاختيار على المطرب رامي صبري لإحياء حفل افتتاح كأس أمم إفريقيا للشياب والمؤهلة لكأس العالم والتي تقام فى مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجارى حتى 18 مايو المقبل.

ويستعد رامي صبري لتقديم أغنية الافتتاح التي من المقرر ان تكون مفاجأة مبهجة لملايين المتابعين للبطولة بمصر وإفريقيا والعالم.

ويستعد منتخب الشباب لكرة القدم تحت 20 عاما لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 18 مايو المقبل.

ويتواجد منتخب الشباب في المجموعة الأولي التي تضم كلا من زامبيا وسيراليون وجنوب إفريقيا وتنزانيا.

وستقام النسخة السابعة عشرة من بطولة إفريقيا للشباب بمشاركة 13 دولة تتنافس في ثلاثة ملاعب القاهرة والإسماعيلية والسويس.

وتقام المباراة الافتتاحية يوم الأحد 27 أبريل عندما يلعب منتخب مصر مع نظيره جنوب أفريقيت في الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في أمم إفريقيا

27 أبريل.. مصر - جنوب افريقيا.. التاسعة مساء

30 أبريل.. سيراليون - مصر.. التاسعة مساء

3 مايو.. مصر - زامبيا.. التاسعة مساء

9 مايو.. تنزانيا - مصر.. التاسعة مساء