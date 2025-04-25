نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيراميدز يضرب موعدًا مع صن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد إقصاء أورلاندو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحداث مباراة بيراميدز أمام أورلاندو

افتتح التسجيل لمصلحة نادي أورلاندو بايرتس اللاعب ريليبوهيلي موفوكينج في الدقيقة 41، ثم سجل فيستون ماييلي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سجل نكوتا هدف أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يسجل رمضان صبحي هدف التعادل في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 81 من عمر المباراة سجل فيستون ماييلي، هدف بيراميدز الثالث، ليمنح فريقه بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضرب نادي بيراميدز موعدًا مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي، في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.