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أحمد جودة - القاهرة - فوز المقاولون العرب والسكة الحديد وكهرباء الإسماعيلية بدوري المحترفين

أسفرت نتائج مباريات اليوم الجمعة بالجولة الثانيةوالثلاثون من دورى القسم الثانى (ا) دوري المحترفين عن فوز فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي على فريق وادي دجلة بقيادة محمد الشيخ بهدف دون رد سجله عمرو بركات في الشوط الثاني.

فوز فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني على فريق الداخلية بقيادة عبد الله الشحات بهدف دون رد سجله عصام الفيومي من ركلة جزاء في الدقيقة 17 من الشوط الثاني

فوز فريق السكة الحديد بقيادة ايمن المزين على فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق السكة الحديد بهدفين نظيفين في الشوط الأول سجلها محمود عبد العاطي وتمكن فريق سبورتنج من تسجيل هدف في الشوط الثاني

- فوز فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد علي فريق الترسانةبقيادة عطية السيد بهدفين دون رد سجلها سايكو كونتية ق 51 واضاف محمود حرشة الهدف الثاني في الدقيقة 15 من الشوط الثاني

-فوز فريق راية بقيادة اشرف توفيق على فريق منتخب السويس بقيادة ميمي فريد بثلاثية مقابل هدفين انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله تقدم راية بهدف وتعادل عوض التهامي للسويس واستطاع راية من تسجيل هدفين في الشوط الثاني عن طريق فليكس الهدف الثاني ومحمد الفيل الهدف الثالث واضاف حجي الهدف الثاني للسويس.



الترتيب

1- وادي دجلة 67 نقطة

2- المقاولون العرب 64 نقطة

3- كهرباء الإسماعيلية 58 نقطة

4- ابو قير للاسمده 58 نقطة

5- اسوان 51 نقطة

6- السكة الحديد 48 نقطة

7- المصرية للاتصالات 45 نقطة

8- القناة 44نقطة

9- بروكسي 42 نقطة

10- بلدية المحلة 40 نقطة

11- البترول 39 نقطة

12-الترسانة39 نقطة

13- الداخلية 36 نقطة

14-راية32 نقطة

15- طنطا 31 نقطة

16- المنصورة 30 نقطة

17- لافيينا 29 نقطة

18- ديروط 28 نقطة

19- منتخب السويس 28 نقطة

20- سبورتنج 24نقطة