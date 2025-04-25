نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عنوان مفيستون ماييلي يحرز الهدف الثالث لـ بيراميدز أمام أورلاندو بايرتس دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل فيستون ماييلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هدف فريقه الثالث أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي نادي بيراميدز أمام نظيره فريق أورلاندو الجنوب افريقي، ضمن منافسات إياب الدور مص النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتشير النتيجة الآن إلى تقدم نادي بيراميدز على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبدأ نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي