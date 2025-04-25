رمضان صبحي يتعادل لـ بيراميدز أمام أورلاندو في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - سجل رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هدف التعادل لمصلحة فريقه أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي نادي بيراميدز أمام نظيره فريق أورلاندو الجنوب افريقي، ضمن منافسات إياب الدور مص النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتشير النتيجة الآن بين بيراميدز وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إلى التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وبدأ نادي بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي

خط الوسط: كريم حافظ - مهند لاشين - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي