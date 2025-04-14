دعوة للمشاركة في شركة جامعة القاهرة .. استثمر فكرتك وشارك في النجاح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 09:32 صباحاً - في إطار سعي جامعة القاهرة المستمر لتعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي والابتكار، وتحفيز الاستثمار في المعرفة، واستنادًا إلى قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، يسعد إدارة الجامعة إحاطة المجتمع الجامعي علمًا بتأسيس شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية، وهي الشركة الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة، والتي تهدف إلى تحويل ملكات الإبداع وتطبيقات الأبحاث إلى منتجات وخدمات ذات جدوى اقتصادية، بما يعزز من الربط بين الجامعة وقطاعات الصناعة والاستثمار.

وتدعو إدارة الجامعة جميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، والعاملين، والخريجين إلى المبادرة بالمشاركة الفعالة، من خلال تقديم إبداعاتهم ومخرجات أبحاثهم، والدخول في شراكات واعدة مع الجامعة والقطاع الخاص، بما يعود بالنفع المادي والمعنوي على الجميع.

تسعى الشركة إلى تمكين منتسبي الجامعة من استثمار أفكارهم، وحماية حقوقهم الفكرية، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات القطاعين العام والخاص، داخل بيئة مؤسسية داعمة ومحفزة على الابتكار، تتسم بالكفاءة والاستدامة.

لذا، ندعوكم للتواصل معنا وطرح أفكاركم واستفساراتكم دون تردد، لنبدأ معًا مسارًا جديدًا نحو الريادة والتميّز في استثمار المعرفة.

للتواصل والاستفسار: [email protected]

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfZxG-hW.../viewform...