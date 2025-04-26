نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد زاهر لـ ابنته ليلي: "وأنا شايفاك عروسة كنت عايز ارجع في كلامي ومتمشيش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أحمد زاهر عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو من حفل زفاف ابنته ليلي وهما يرقصنا سويًا على أغنية "بنت أبويا" لـ هنا يسري، وجاء الفيديو ملئ بالمشاعر الجميلة وبكاء أحمد زاهر وهو يرئ ابنته عروسة.

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

منشور أحمد زاهر

حيث علق زاهر على الفيديو قائلًا: "وأنا داخل ارقص معاكي وشايف وشك اللي زي القمر أجمل عروسة في الدنيا كلها وبصيت في عينيك فجأة مر قدامي شريط ذكريات من اول لما جيتي الدنيا وأنا أول واحد شيلتك بين ايديا وشفت كل لحظة وانتي بتكبري قدام عينيا لحد اللحظة اللي إحنا بنرقص فيها مع بعض وانتي عروسة زي القمر وخلاص هاتسيبني مع عريسك".

وتابع قائلًا: "حسيت بمشاعر كتير متناقضة ومختلفة والدموع نزلت من عيني غصب عني وحسيت إني عايز اقولك لا متمشيش وتسيبيني وأرجع في كلامي بس في نفس الوقت أنا عارف أن دي أجمل لحظة في حياتك إنك اخترتي اللي بتحبيه وبيحبك وبصراحة اخترتي صح راجل ومحترم وبيحبك وبيقدرك وهايشيلك جوا عينه زي ما وعدني".

واختتم قائلًا: "مبروك يا بنت عمري يا بنت قلبي بحبك يا أجمل بنوتة وأجمل عروسة في الدنيا كلها بحبك يا ليلي".

تفاصيل حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

أقيم حفل الزفاف مساء الأربعاء في موقع أثري فريد من نوعه، عند هرم سقارة، حيث تحولت المنطقة إلى لوحة فنية تعكس عراقة الحضارة المصرية القديمة، فازدانت الأجواء بعناصر ديكورية مستوحاة من الطابع الفرعوني، وتمت إنارة الهرم باللون الأحمر ليتناغم مع الاحتفال، ما أضفى سحرًا بصريًا استثنائيًا على المناسبة.

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

من حفل زفاف ليلي زاهر وهشام جمال

عقد القران بحضور كبار الشخصيات

يأتي هذا الزفاف بعد أيام قليلة من احتفال العروسين بعقد قرانهما يوم 14 أبريل الجاري، في حفل عائلي حميم ضم عددًا من الأصدقاء المقربين وأفراد الأسرة، وكان من أبرز الحضور رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، مما أضفى على المناسبة طابعًا مميزًا ومكانة خاصة.