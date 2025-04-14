وزير الاستثمار: الاقتصاد العالمي يطوي صفحة العولمة ويدخل…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 10:13 صباحاً - يارا الجنايني – أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولًا جذريًا بعد عقود من العولمة والانفتاح، مشيرًا إلى أن العالم دخل فعليًا مرحلة جديدة عنوانها “الحدود الحمائية وصراع الأقطاب”.

وقال الخطيب، خلال برنامج “كلمة أخيرة” إن الإجراءات الحمائية التي تطبقها الدول الكبرى اليوم ليست وليدة الأشهر الثلاثة الأخيرة، بل بدأت منذ الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واستهدفت الصين بشكل مباشر، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن حافظ على نفس السياسات ولم يلغِ أيًا من الرسوم الجمركية التي فرضها سلفه.

وأضاف: “نحن أمام فصل جديد في التاريخ الاقتصادي.. فقد ولّى عصر الإنتاج بأقل تكلفة من أي مكان في العالم، لتحل محله معادلة جديدة تركز على المرونة في سلاسل الإمداد (Resilience)، وليس فقط الكفاءة (Efficiency)، وهو ما فرضته تحديات ما بعد جائحة كوفيد-19”.

وأوضح أن هذا التحول انعكس على سلوك الاقتصادات الكبرى، التي بدأت في البحث عن مناطق قريبة ومستقرة لإعادة توطين الإنتاج، بدلاً من الاعتماد على سلاسل إمداد طويلة ومعقدة، لافتًا إلى أن هذا التوجه أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميًا وزيادة تكاليف الإنتاج، مما يمثل تهديدًا للنمو الذي تحقق في العقود الماضية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن “الاقتصاد العالمي انتقل من نظام قطب واحد تقوده الولايات المتحدة منذ خمسينيات القرن الماضي، إلى نظام ثنائي تتقاسم فيه الولايات المتحدة (27% من الناتج العالمي) والصين (19.6%) مركز الثقل، ما يفتح فصلًا جديدًا في صراع القوى الاقتصادية”.

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وأكد الخطيب على أن التحدي الحقيقي أمام مصر اليوم هو كيفية استغلال هذا الواقع الجديد لصالحها، من خلال جذب الاستثمارات، والانخراط في سلاسل الإمداد الجديدة، وتقديم نفسها كمركز إنتاجي مرن يخدم الأسواق الإقليمية والعالمية.