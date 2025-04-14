الخطيب: صادرات مصر لأمريكا 2.5 مليار دولار .. 40% منها عبر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 10:13 صباحاً - يارا الجنايني – قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ نحو 2.5 مليار دولار، موضحًا أن نحو 40% من هذا الرقم يأتي عبر اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ).

وأوضح الخطيب خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة “، أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الولايات المتحدة، حيث تستورد مصر منها بما يفوق 3 مليارات دولار ، مما يستدعي تحركًا لزيادة الصادرات المصرية وخلق توازن أكبر.

وأضاف الوزير أن هناك فرصة حقيقية لمضاعفة صادرات قطاع المنسوجات، مستندًا إلى دراسات تشير إلى إمكانية الوصول بها إلى نحو 12 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، إذا تم جذب استثمارات جديدة من دول مثل تركيا ودول جنوب شرق آسيا، وتوطين التصنيع المشترك داخل مصر.

وأكد الخطيب أن الفارق في الرسوم الجمركية بين مصر ودول منافسة يمثل عنصرًا حاسمًا، داعيًا إلى استثمار هذا الفارق لصالح الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.