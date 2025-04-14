مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى اليوم فى قطر.. ومباحثات مهمة مع الأمير تميم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 09:33 صباحاً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت؛ حيث كان فى مقدمة مستقبليه أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسى- اليوم الإثنين- بأخيه الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث ستجرى مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى، ثم يعقد الجانبان لقاءً موسعًا بحضور وفدى البلدين، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات؛ كما يعقد الرئيس السيسى والأمير تميم لقاءً ثنائيًا لبحث التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يتوجه الرئيس السيسى اليوم، عقب ختام زيارته لقطر، إلى دولة الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، حيث تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس في الكويت بشقيقه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة.