فيديو مثير للجدل يتسبب في إيقاف فنان عن العمل .. فما هو؟...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 06:31 مساءً - قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر وقف تصريح العمل لمؤدي المهرجانات حمو بيكا، مع إحالته للتحقيق، بعدما انتشر له مقطع فيديو عبر مواقع التواصل تضمن إساءة لمؤسسات الدولة.

كما أعرب المتحدث الرسمي للنقابة أن احترام القوانين فرض ضروري، بحيث أي تجاوز يخص المجتمع لا تهاون فيه.

وجاء في البيان أن التحقيق سيُجرى بحضور النقيب مصطفى كامل وعدد من قيادات النقابة، بينما يستمر وقف تصريح حمو بيكا حتى انتهاء التحقيقات.

حيث كانت المشكلة أنه أثناء حفل شعبي، غنَّى بيكا كلمات وجمل مثيرة للجدل، ثم تبيَّن أخيرًا أن هذه الأغنية أغنية شعبية قديمة للفنان خالد الجوكر.