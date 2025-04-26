زيلينسكي: لقائي مع ترامب في الفاتيكان قد يكون بداية النهاية للحرب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 06:31 مساءً - كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي جرى في الفاتيكان، واصفًا اللقاء الذي امتد لـ15 دقيقة بأنه قد يكون خطوة تاريخية نحو إنهاء الحرب مع روسيا.

وفي منشور عبر قناته على "تيليجرام" أشار زيلينسكي إلى أن النقاش تركز على حماية المدنيين، وإرساء وقف إطلاق نار شامل، والعمل على بناء سلام دائم يمنع تجدد النزاع مستقبلًا، وأكد أن اللقاء حمل طابعًا رمزيًا قويًا، معربًا عن أمله في أن يسفر عن نتائج ملموسة، واختتم بالقول: "شكرًا للرئيس ترامب على هذا اللقاء الهام".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استعادة السيطرة الكاملة على منطقة كورسك من القوات الأوكرانية، وسط استمرار المعارك في عدة مناطق.

كما شهدت العاصمة الإيطالية روما نشاطًا دبلوماسيًا مكثفًا على هامش مراسم وداع البابا فرنسيس، حيث اجتمع قادة وزعماء العالم، وكان من أبرز المشاهد مصافحة جمعت الرئيس ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين رغم الخلافات التجارية.

وخلال تصريحاته للصحافة، أشار ترامب إلى أن اتفاق السلام بين موسكو وكييف أصبح "أقرب من أي وقت مضى"، بينما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده للدخول في محادثات مباشرة مع أوكرانيا.