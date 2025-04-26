أوكرانيا: لقاء مقتضب بين ترامب وزيلينسكي على هامش جنازة البابا

روما ـ موسكو ـ ا.ف.ب: عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اجتماعًا «مثمرًا للغاية» قبيل بدء مراسم جنازة البابا فرنسيس، وفق البيت الأبيض، في حين تمارس الرئاسة الأميركية ضغوطًا من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا، تخشى كييف أن تخالف شروطه مصالحها.
وتزامنًا مع ذلك، أعلنت موسكو استعادتها لمنطقة كورسك الروسية بالكامل من أوكرانيا.
ولم يتم تسريب أي معلومات على صلة بفحوى المحادثات التي جرت بينهما، لكن البيت الأبيض وعد بإعطاء مزيد من التفاصيل لاحقًا حول هذا اللقاء، وهو الأول منذ السجال الذي دار بينهما في واشنطن في 28 فبراير حين وجّه ترامب ونائبه جاي دي فانس انتقادات حادة لزيلينسكي.
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