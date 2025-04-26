شركة أبل تحذر المستخدمين من متصفح شهير يستولى على بياناتهم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 06:31 مساءً - أصدرت شركة آبل فيديو توعويًا قصيرًا بعنوان الخصوصية على آيفون، حذرت فيه مستخدمي هواتفها الذكية الذين يقدّر عددهم بأكثر من مليار وثلاثمائة مليون مستخدم من مخاطر الاعتماد على متصفح شهير للبحث عبر الإنترنت، دون أن تسميه صراحة، إلا أن الإشارة كانت واضحة إلى جوجل كروم.

استلهمت آبل في الفيديو طابع فيلم الرعب الكلاسيكي الطيور للمخرج ألفريد هيتشكوك، في محاكاة ساخرة تهدف إلى تسليط الضوء على مخاطر تتبع الجهات الخارجية لنشاطات المستخدمين أثناء تصفحهم، وهو ما يتناقض مع معايير الخصوصية التي تروج لها آبل.

أوضحت الشركة أن جوجل كروم يعتمد على تقنيات تتبع دقيقة مثل مراقبة تحركات المستخدمين وحتى استخدام الكاميرات في بعض الحالات، بالإضافة إلى استمرار الاعتماد على ملفات تعريف الارتباط الكوكيز، رغم تعهدات سابقة بالتخلي عنها.

تبين أن الإبقاء على هذه التقنيات يعود إلى العائدات المالية الضخمة التي تحققها جوجل من الإعلانات المخصصة بناءً على اهتمامات المستخدمين.

جدير بالذكر أن جوجل طورت سابقًا تقنية "FLoC" التي كانت تهدف إلى تقديم إعلانات مخصصة دون الحاجة إلى تتبع الأفراد بشكل مباشر، إلا أنها تخلت عن هذه المبادرة، مما يعزز المخاوف بشأن تراجع حماية الخصوصية على المنصة.

تؤكد آبل التزامها بالدفاع عن خصوصية مستخدميها، وتحثهم على الحذر عند اختيار أدوات التصفح التي قد تعرض بياناتهم الشخصية للخطر.