بحوث الرأي العام بكلية الإعلام.. هذا ما اختاره المصريون في دراما رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 06:31 مساءً - قام مركز دراسات وبحوث الرأي العام في كلية الإعلام جامعة القاهرة باختتام فعاليات الندوة السنوية الخاصة به، والتي تم تخصيصها من أجل الإعلان عن نتائج استطلاع رأي الجماهير المصرية عن الأعمال الدرامية التي تم عرضها في موسم شهر رمضان 2025، وقد أقيمت الندوة في قاعة المؤتمرات في الكلية بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية.

وقد شهدت تلك الفعالية تكريم لنخبة من صناع الدراما تقديرًا لجهودهم المتميزة في الموسم الحالي، وتم تكريم المنتجة دينا كريم، رئيس قطاع التوزيع في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشريف هلال مدير قنوات mbc مصر ومحمد سري مدير شركات ميديا هب.

تم تكريم أيضا المخرج كريم الشناوي والفنان الشاب طه دسوقي كأفضل ممثل شاب، والفنان مصطفى عماد، إلى جانب الكاتب الصحفي محمد أحمد طنطاوى، مدير تحرير جريدة اليوم السابع، إضافة إلى عدد من الأكاديميين والقائمين على المركز.

الجدير بالذكر أن مركز بحوث الرأي العام أجرى استطلاع للرأي شمل 1100 مشارك من مختلف فئات المجتمع المصري، بهدف رصد اتجاهات المشاهدين وتفضيلاتهم تجاه المسلسلات الرمضانية، وأظهرت النتائج أبرز الأعمال الدرامية التي نالت استحسان الجمهور هذا العام.