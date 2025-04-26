نعش البابا فرنسيس فـي بازيليك القديس بطرس

الفاتيكان ـ ا.ف.ب: وصل نعش البابا فرنسيس إلى بازيليك القديس بطرس حيث سيسجى حتى مساء يوم غد الجمعة، وسط تصفيق المحتشدين في الساحة. ووضع النعش أمام المذبح المركزي في البازيليك، يرافقه عشرات الكرادلة وعناصر الحرس السويسري. ونقل نعش البابا الأرجنتيني قبل ظهر أمس من كنيسة بيت القدّيسة مارتا المتواضعة حيث كان يقيم منذ انتخابه حبرًا أعظم في 2013 وحتَّى وفاته، إلى البازيليك المهيبة المتوجة بقبة رسمها ميكيل انجيلو. وسيوضع نعش البابا المفتوح أمام مذبح البازيليك، لكنه لن يعرض على منصَّة، نزولًا عند طلب صريح من خورجي بيرجوليو الذي أوصى بطقوس جنائزية بسيطة ومتواضعة، في قطيعة مع التقاليد السائدة للباباوات. وتقام جنازة البابا فرنسيس صباح السبت في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان بمشاركة حاشدة يتوقع أن تصل إلى مئات الآلاف. وكما كانت الحال في جنازة يوحنا بولس الثاني في 2005، سيحضر المراسم العشرات من رؤساء الدول والشخصيات الملكية، وسط تدابير أمنية مشدَّدة.

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