الرئيس السيسى: توافقنا مع ماكرون على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 12:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "توافقنا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية: "أكدنا ضرورة تكثيف التعاون في منطقة القرن الأفريقي لتحقيق الاستقرار".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وصل، أمس الأحد، إلى مصر في مستهل زيارة رسمية تستغرق 3 أيام يلتقي خلالها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تركز المحادثات الثنائية على مناقشة "الحاجة الملحة" لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي المبادرة التي تحظى بدعم فرنسي.

ونشر "ماكرون" على صفحته الرسمية، بمنصة "إكس" فيديو يُظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، وكتب: "وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية، فخورون بهذا لأنه يعد رمزًا قويًا للتعاون الاستراتيجي بيننا".

وتعد هذه الزيارة هي الرابعة في تاريخ زيارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، لتؤكد العلاقة الخاصة التي تربط بين الرئيسين الفرنسي والمصري وبلديهما، وخاصة أن هذه المرة تأتى في وقت مهم بالنسبة للمنطقة، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.