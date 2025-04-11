دون مكياج.. مي عز الدين تتألق بأحدث ظهور

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي عز الدين جمهورها بصورة لها دون مكياج، تغازل جمهورها من خلالها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “مي” وهي ترتدي توب باللون الأسود، ودون ماكياج مما أثار تفاعل عدد كبير من الجمهور.

مي عز الدين وآخر أعمالها الدرامية

ومن ناحية اخري، عرض موخرا للفنانة مي عز الدين مسلسل "قلبي ومفتاحه" من بطولة آسر ياسين، مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، العمل من تأليف: تامر محسن ومها الوزير، إخراج: تامر محسن، المسلسل يتناول موضوع "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة ثلاث مرات من خلال شخصية محمد عزت، الذي يعمل سائقًا لأوبر ولم يتزوج بسبب رفض والدته لجميع المرشحات. وعندما يلتقي بـ ميار، تنشأ بينهما مشاعر قوية.

قصة مسلسل “قلبي ومفتاحه”

تتناول قصة المسلسل قضية “المحلل الشرعي” بعد الطلاق الثالث، في إطار اجتماعي مليء بالتشويق، يجسد آسر ياسين شخصية محمد عزت، وهو سائق “أوبر” في الأربعينات من عمره، يواجه ضغوطًا من والدته التي ترفض زواجه باستمرار، تتداخل حياته مع ميار، التي تلعب دورها مي عز الدين، وهي امرأة مطلّقة ثلاث مرات تسعى لإيجاد محلل شرعي بشروط خاصة، حتى لا تفقد حضانة ابنها بعد انفصالها عن زوجها التاجر أسعد (دياب).

تبدأ الأحداث في التغير عندما تعرض ميار على محمد الزواج بها، ليجد نفسه عالقًا في سلسلة من المفاجآت والمواقف المعقدة التي تقلب حياته رأسًا على عقب، حيث ينتهي الأمر بالقبض على دياب وتنتصر قصة الحب التي ولدت بين آسر ياسين ومي عز الدين.

أبطال وصُناع مسلسل “قلبي ومفتاحه”

يضم مسلسل “قلبي ومفتاحه” نخبة من النجوم، حيث يجسد آسر ياسين دور محمد عزت، بينما تقدم مي عز الدين شخصية ميار، ويشارك في البطولة كل من دياب في دور أسعد، وأشرف عبد الباقي في دور شناوي. كما يضم العمل أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وتقى حسام.

المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج ميديا هب – سعدي جوهر، ويُقدم في 15 حلقة فقط، كما يتناول العمل معالجة درامية جريئة لقضية اجتماعية حساسة، في قالب يجمع بين التشويق والدراما الإنسانية.