الرئيس السيسى: توافق مصرى فرنسى على رفض دعوات تهجير الشعب الفلسطينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 12:32 مساءً - قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم التوافق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على رفض أي دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، متابعا: "استعرضت مع الرئيس ماكرون الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة واتفقنا على تنسيق الجهود المشتركة بشأن مؤتمر إعمار غزة الذي تستضيفه مصر عقب توقف الإعمال العدائية داخل القطاع".

وأضاف السيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الاتحادية: "الرئيس الفرنسي يتعرف خلال زيارته على جهود مصر لحشد الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني فى غزة.. واتوجه بالشكر والتقدير للجانب الفرنسي على دعم الشعب الفلسطيني".