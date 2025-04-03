ماكرون يعقد اجتماعا عاجلا لتقييم أضرار رسوم ترامب الجمركية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 08:30 صباحاً - أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعًا عاجلًا اليوم الخميس، في قصر الإليزيه مع ممثلي القطاعات التجارية المتضررة من القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية جديدة، وذلك بعد إعلان نظيره دونالد ترامب عن فرض حزمة واسعة من التعريفات الجمركية على واردات الولايات المتحدة من مختلف دول العالم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في الرئاسة الفرنسية تأكيده أن ماكرون يسعى لتقييم حجم الضرر المتوقع على قطاعات التصدير الفرنسية، خاصة بعدما توقعت مجموعة مصدري النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسية (FEVS) انخفاض مبيعات منتجاتها في السوق الأمريكية بنسبة لا تقل عن 20% نتيجة لهذه الرسوم الجديدة.

أعلن ترامب، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% كحد أدنى على معظم الواردات الأمريكية، مع رفع هذه النسبة إلى 20% على واردات الاتحاد الأوروبي تحديدًا.

وفي إطار ما وصفه ترامب بـ"حالة طوارئ اقتصادية وطنية"، ستفرض واشنطن رسومًا جمركية أعلى على 60 دولة، إذ ستصل الرسوم إلى 49% على كمبوديا، و46% على فيتنام، و34% على الصين.

ويرى ترامب أن هذه الرسوم "ستحقق نموًا" للاقتصاد الأمريكي، وستساعد الحكومة على تقليل اعتمادها على ضرائب الدخل كمصدر رئيسي للإيرادات، فيما زعم أن المعدلات المفروضة تمثل "نصف" ما تفرضه الدول الأخرى على الولايات المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار التلاعب بالعملة والحواجز التجارية الأخرى.