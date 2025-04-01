بن شرقى وأبو علي.. تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 11:27 صباحاً - يلتقى الأهلى مع الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة، وهى المباراة التى سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلى على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – أشرف داري – كريم الدبيس (يحيى عطية الله).

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – إمام عاشور.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي – نيتس جراديشار – وسام أبو علي.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

ويتولى الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الأهلى والهلال تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

تبلغ القيمة التسويقية للنادي الأهلي 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السوداني إلى 1.58 مليون يورو، مما يعني أن الأهلي يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.