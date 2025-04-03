يوم التحرير.. ترامب يفرض رسوما جمركية على العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 08:30 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن اليوم هو يوم ولادة الصناعة الأمريكية من جديد، لافتًا إلى أن هناك دولاً تسرق ثروات بلاده منذ سنوات.

وأضاف ترامب، في خطاب وصفه بـ"يوم التحرير" أنه سيوقع خلال لحظات على أمر تنفيذي بشأن التعريفات الجمركية المتبادلة"، مؤكدًا أن ذلك سيجعل أمريكا ثرية من جديد"، لافتًا إلى أن بلاده تمت "سرقتها" و"نهبها" من قبل "الأعداء والأصدقاء" لعقود.

وأشار إلى أنه تمت "سرقة" الولايات المتحدة وأموال دافعي الضرائب لأكثر من 50 عامًا، مشددًا على أن "هذا لن يحدث مرة أخرى".

وأكد أنه سيوقع على أوامر تنفيذية لفرض "رسوم جمركية مضادة" على دول العالم، مشددًا على أنها "مضادة، فهم فرضوا ذلك علينا وسنفرضها عليهم".

واعتبر ترامب، أن هذا "يوم مهم في تاريخ الولايات المتحدة"، وأضاف: "إنه إعلان استقلالنا الاقتصادي.. وستكون أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستستخدم أموال الرسوم الجمركية لـ"خفض الضرائب وسداد الدين العام". وذكر أن "الوظائف والمصانع ستعود إلى بلادنا، وهذا حدث بالفعل"، مؤكدًا أن رفع حجم الإنتاج المحلي "يعني منافسة قوية، وأسعار أقل للمستهلكين.. وهذا سيكون بالفعل العصر الذهبي للولايات المتحدة مجددًا".

وذكر، أن "الاتحاد الأوروبي يفرض علينا 10% من التعريفات و20% من الضرائب"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة على مدار عقود لم ترد على أي دولة فرضت عليها رسومًا جمركية.

وأكد الرئيس الأمريكي، أن بلاده ستعامل الاتحاد الأوروبي بالمثل في فرض الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أنه سيفرض رسومًا جمركية متبادلة بنصف ما تفرضه الدول الأخرى على أمريكا.

وقال، إن العجز التجاري بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن وهذا غير مسبوق، فيما شدد على أن إدارته ستتصرف بذكاء لإعادة ثروات الولايات المتحدة المنهوبة.

وأضاف، أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات الأجنبية، كما ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 34٪؜ على الواردات من الصين.

وأوضح ترامب، أن "هناك من يفرض رسومًا على الألبان الأمريكية بنسبة 200-300 في المئة"، كما أن كندا تحصل على 200 مليار دولار رسومًا جمركية على المنتجات الأمريكية.

ونوه إلى أن اليابان تفرض رسومًا جمركية على أمريكا بنسبة 700٪، كما نوه إلى أن المكسيك تحصل على 300 مليار دولار سنويًا من الرسوم الجمركية.

واستكمل الرئيس الأمريكي، أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية على عدة دول ومنها، الصين بنسبة 34%، واليابان بنسبة 24%، وتايوان بنسبة 32%، وبريطانيا بنسبة 10%، وسويسرا بنسبة 31%، والهند بنسبة 26%، كذلك كوريا الجنوبية بنسبة 25%، كما أن "سنفرض رسوما على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20٪".

وقال، إن أقل نسبة رسوم جمركية يتم فرضها هي 10٪، مشيرًا إلى أن التعريفات الجمركية ستعمل على تنمية الاقتصاد الأمريكي، وستزيد معدلات النمو .

ودعا ترامب لشراء المنتجات الأمريكية، كما دعا زعماء العالم لإلغاء الرسوم الجمركية على بلاده.

واستطرد، أن الولايات المتحدة ستحصل على استثمارات بحوالي 6 تريليونات دولار وهذا لم يحدث من قبل، مؤكدًا أن هناك دول كثيرة كانت تتطلع إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي، إنه حصل على مئات المليارات من الصين خلال ولايته الأولى، مشيرًا إلى أن سلفه جو بايدن كانت تربطه علاقة خاصة بالصين و"لذلك لم يفعل شيئًا حيالها".

وذكر، أن مستوي التضخم لم يرتفع خلال ولايته الأولى، بعكس عهد الرئيس جو بايدن التي ارتفع خلالها التضخم بنسب قياسية بسبب الإنفاق الخاطئ، كما أن الاقتصاد في عهد بايدن كان على طريق الانهيار.

وأشار إلى أن إدارته بدأت العمل على معالجة ارتفاع أسعار السلع، ومنها سعر الوقود الذي انخفض لأقل من 3 دولارات للجالون.

وأكد، أنه يستعد لتخفيضات ضريبية هي الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة، وطالب بتخفيض فوائد القروض لشراء السيارات المصنعة في بلاده.