الأهلي ضد الهلال السوداني.. الأحمر يتفوق في القيمة التسويقية (إنفوجراف)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 12:33 مساءً - الأهلى يواجه الهلال السودانى فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى فى ذهاب ربع نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتبلغ القيمة التسويقية للنادى الأهلى 33.90 مليون يورو، بينما يصل حجم القيمة التسويقية للهلال السودانى إلى 1.58 مليون يورو، مما يعنى أن الأهلى يتفوق على الهلال بفارق يصل إلى 32 مليون يورو.

القيمة التسويقية بين الأهلي والهلال

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي. وأبعدت القرعة الأهلى وبيراميدز عن الصدام حتى المباراة النهائية، إذ من المقرر أن يلتقى الفائز من مباراة الأهلى والهلال، مع الفائز من الترجي وصن داونز، في نصف النهائي، وفى الطرف الآخر يلتقى الفائز من بيراميدز والجيش مع الفائز من أورلاندو والمولودية، وحال نجاح الثنائى المصرى في تخطى عقبتى ربع ونصف النهائي سيكون النهائي مصريًا خالصًا للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعد نسخة 2020 عندما التقى الأهلى والزمالك وفاز الأول 2-1.

وتنقل مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني على قنوات بي إن سبورتس، باعتبارها صاحبة حقوق نقل البطولة القارية.