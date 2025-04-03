الرئيس الإيراني: مستعدون لأي تعاون لتوسيع العلاقات مع الكويت ودول الجوار

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 أبريل 2025 08:30 صباحاً - قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: «نحن مستعدون لأي تعاون لتوسيع العلاقات في مختلف المجالات مع الكويت وغيرها من دول الجوار من أجل تعميق وتعزيز أواصر الأخوة وحسن الجوار».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) عن بزشكيان قوله: «إننا نشعر بالأخوة مع جميع الدول الإسلامية كما أوصى القرآن الكريم، ومن ناحية أخرى، ونظراً للتوصيات والأحاديث المتعلقة بالجيران فإننا نولي أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات الطيبة والودية مع الجيران».

وأضاف: «في موضوع حل التوترات، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتصرف فقط على أساس الحقيقة والإنصاف، ولن تتجاوز مسار الإنصاف ولن تقبل بأي شيء يتجاوز الإنصاف والعدالة».