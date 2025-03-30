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أمن المنافذ: ضبط 2643 مخالفة مرورية وتنفيذ 240 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

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أمن المنافذ: ضبط 2643 مخالفة مرورية وتنفيذ 240 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 03:32 مساءً - استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.. فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2643) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (56) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (240) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية : ضبط قضيتين.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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