المصرى يتقدم على سيمبا التنزانى بهدف دغموم فى الشوط الأول.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 2 أبريل 2025 07:29 مساءً - أنهى النادى المصري الشوط الأول متقدما على سيمبا التنزاني بهدف نظيف، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على ستاد السويس الجديد، فى إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز عبد الرحيم دغموم هدف التقدم للمصرى البورسعيدى فى الدقيقة 16 بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة بعد تمريرة ليوسف الجوهرى، تخدع حارس سيمبا وتسكن شباكه.

وجاء تشكيل المصرى كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد لحراسة المرمى

الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدى، خالد صبحى، عمرو سعداوي

الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، يوسف الجوهرى، عبد الرحيم دغموم

الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف

وعلى مقاعد البدلاء: محمود حمدى، كريم العراقى، محمد هاشم، حسن على، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، جون ايبوكا.

المصرى تأهل إلى ربع نهائى الكونفدرالية فى وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

يقود الطاقم حكم الساحة المالى "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول، والبوركينابى "سيدو تياما" كمساعد حكم ثانى، فيما يقوم البوركينابى "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".