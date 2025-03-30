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جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنظم 32 معرضًا لتوزيع ملابس العيد بالمجان

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جمعية الأورمان عضو التحالف الوطني تنظم 32 معرضًا لتوزيع ملابس العيد بالمجان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 03:31 مساءً - في إطار احتفالات عيد الفطر المبارك 2025، نظمت جمعية الأورمان، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي، عددًا من المعارض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأطفال الأيتام وذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وقد تم تنظيم 32 معرضًا لتوزيع ملابس العيد الجديدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية، في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لاستكمال خطة الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

يهدف هذا النشاط إلى إدخال البهجة على هذه الأسر والتخفيف من أعبائها خلال موسم العيد، وتوفير احتياجاتهم من الملابس الجديدة مجانًا.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة من الجهود المستمرة التي تبذلها الجمعية لخدمة أكثر من مليون طفل يتيم في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تستمر جمعية الأورمان في تقديم خدماتها والمساهمة في تحسين معيشة العديد من الأسر في كافة أنحاء مصر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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