نعرض لكم الان تفاصيل خبر روسيا تفرض قيودا جديدة على موانئ تصدير النفط في البحر الأسود من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ فرضت روسيا اليوم الأربعاء، قيوداً على طريق رئيسي آخر لتصدير النفط، وعلّقت رسو السفن في أحد المراسي بميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، بعد يوم واحد فقط من فرض قيود على عمليات التحميل من خط أنابيب رئيسي في بحر قزوين.

وتنتج روسيا ، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو تسعة ملايين برميل يومياً، وهو ما يمثل أقل من عُشر الإنتاج العالمي. كما يتم شحن كميات من النفط عبر موانئها من قازاخستان المجاورة.

وتأتي هذه القيود في وقت صعّد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من لهجته تجاه موسكو، معرباً عن غضبه من معدل التقدم في محادثات السلام مع أوكرانيا، ومهدداً بفرض تعريفات جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي.

تعليق رسو السفن في نوفوروسيسك

أعلنت شركة ترانس نفط، المحتكرة لأنابيب النفط في روسيا، تعليق رسو السفن في أحد مراسي نوفوروسيسك لمدة 90 يوماً، وذلك بعد تفتيش مفاجئ أجرته هيئة تنظيم النقل.

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ويُعتبر ميناء نوفوروسيسك التجاري أحد أكبر موانئ التصدير في روسيا، لكن إغلاق أحد المراسي من غير المرجح أن يؤثر بشكل كبير على عملياته.

وقالت ترانس نفط: “تم فرض حظر مؤقت على العمليات في رصيف تحميل النفط رقم 8. وصدر أمر للميناء بإزالة جميع المخالفات المحددة بحلول 30 يونيو 2025.”

وأشارت مصادر في القطاع إلى أن الرصيف رقم 8 في مرفأ شيسخاريس يتعامل مع ناقلات الديزل منخفض الكبريت بحمولة إجمالية تبلغ سبعة آلاف طن، تُنقل بشكل رئيسي إلى تركيا وجورجيا.

إغلاق مراسٍ في خط أنابيب بحر قزوين

وكانت روسيا قد أغلقت يوم الاثنين اثنين من ثلاثة مراسٍ في ميناء قريب تابع لتحالف خط أنابيب بحر قزوين، الذي تمتلك فيه شركتا شيفرون وإكسون موبيل الأميركيتان حصصاً، بعد فحوص أجرتها هيئة تنظيم النفط.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن القيود المفروضة على تحالف خط أنابيب بحر قزوين مرتبطة بالهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة على البنية التحتية الروسية.

وفي المقابل، تتهم أوكرانيا روسيا بشن هجمات جديدة على منشآتها للطاقة.

تأثير القيود على صادرات النفط

تُقدر صادرات النفط عبر خط أنابيب بحر قزوين بحوالي 1.7 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل 6.5 مليون طن لشهر أبريل .

وقال مشترو نفط تحالف خط أنابيب بحر قزوين إنهم ينتظرون برنامج التحميل المعدل، في حين أكدت قازاخستان وشركة شيفرون أمس الثلاثاء أن التدفقات عبر خط الأنابيب لم تتوقف.