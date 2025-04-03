مال وأعمال

ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات…

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  • ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… 2/9
  • ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… 3/9
  • ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… 4/9
  • ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… 5/9
  • ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… 6/9
  • ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… 7/9
  • ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… 8/9
  • ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… 9/9

نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 09:14 صباحاً - وكالات_ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى معالجة ما وصفه بعدم تكافؤ الفرص التجارية.

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وقال ترامب إن السيارات القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية تُباع في السوق الأمريكية بحرية، بينما لا تحظى السيارات الأميركية بفرصة مماثلة في تلك الأسواق.

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وأضاف أن بدءاً من منتصف الليل، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعرضت لسنوات طويلة لضغوط اقتصادية ورسوم جمركية غير عادلة، قائلاً: “لقد سرقوا أموالنا لعقود”.

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وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ترامب التجارية التي تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية الصناعات المحلية، وسط توقعات بتصعيد التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.

 

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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