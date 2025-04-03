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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على جميع الواردات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 09:14 صباحاً - وكالات_ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على جميع البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية تهدف إلى معالجة ما وصفه بعدم تكافؤ الفرص التجارية.
وقال ترامب إن السيارات القادمة من اليابان وكوريا الجنوبية تُباع في السوق الأمريكية بحرية، بينما لا تحظى السيارات الأميركية بفرصة مماثلة في تلك الأسواق.
وأضاف أن بدءاً من منتصف الليل، سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات الأجنبية، مشدداً على أن الولايات المتحدة تعرضت لسنوات طويلة لضغوط اقتصادية ورسوم جمركية غير عادلة، قائلاً: “لقد سرقوا أموالنا لعقود”.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة ترامب التجارية التي تهدف إلى تقليص العجز التجاري الأميركي وحماية الصناعات المحلية، وسط توقعات بتصعيد التوترات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
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