العالم اليوم - زلزال ميانمار.. حصيلة القتلى تتخطى 3 آلاف

انتم الان تتابعون خبر زلزال ميانمار.. حصيلة القتلى تتخطى 3 آلاف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 09:24 صباحاً - ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب ميانمار قبل نحو أسبوع إلى 3085 قتيلا، بعد أن عثرت فرق البحث والإنقاذ على مزيد من الجثث، وفقا لما أعلنته الحكومة، الخميس.

وفي بيان مقتضب، قالت الحكومة العسكرية إن هناك أيضا 4715 مصابا، و341 شخصا في عداد المفقودين.

وكان مركز الزلزال، الذي بلغت شدته 7.7 درجة قرب مدينة ماندالاي، ثاني أكبر مدن ميانمار، مما أدى إلى انهيار آلاف المباني، وتدمير الطرق والجسور في عدة مناطق.

وأفادت تقارير إعلامية محلية أن عدد الضحايا الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الأرقام الرسمية، ومع انقطاع الاتصالات على نطاق واسع وصعوبة الوصول إلى العديد من المناطق، فمن المتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير مع ورود المزيد من التفاصيل.

ويأتي هذا الزلزال في وقت تعاني به ميانمار أزمة إنسانية خانقة، ووفقا للأمم المتحدة كان أكثر من 3 ملايين شخص قد نزحوا من منازلهم، وما يقرب من 20 مليونا بحاجة إلى مساعدات إنسانية حتى قبل وقوع الزلزال.