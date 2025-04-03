نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يصل لأعلى مستوياته مع ترقب المستثمرين لتعريفات ترامب… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 09:14 صباحاً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق اليوم الأربعاء، مدعومة بالطلب على الملاذات الآمنة، مع ترقب الأسواق لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خططه الجديدة بشأن التعرفات الجمركية في وقت لاحق من اليوم.

وصعد الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 3123.05 دولاراً للأونصة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6% لتسجل عند التسوية 3166.20 دولاراً.

وقالت المحللة في ستاندرد تشارترد، سوكي كوبر لرويترز: “لا تزال هناك مخاطر من أن تؤجج التعرفات الجمركية التضخم، مما دعم أسعار الذهب. وعلى الرغم من أن الركود في الولايات المتحدة ليس السيناريو الأساسي لدينا، فإن مخاطر حدوثه ساعدت في الحفاظ على الاهتمام القوي بالذهب كملاذ آمن.”

وتابعت: “إذا لم تكن التعرفات الجمركية واسعة النطاق كما كان يُخشى، فقد نشهد تراجعاً في مراكز الذهب، وفي هذه الحالة سيكون السوق الفعلي عاملاً أساسياً في تحديد الحد الأدنى للأسعار.”

تعرفات جمركية واسعة النطاق

تابعنا على | Linkedin | instagram

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية واسعة النطاق على عدة دول في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي خلال حدث في البيت الأبيض، بعدما روّج لليوم الثاني من أبريل باعتباره “يوم التحرير”.

وقال ترامب إن خطته لفرض تعرفات جمركية متبادلة تهدف إلى تحقيق المساواة بين معدلات التعرفات الأميركية، التي تعد أقل نسبياً، وتلك التي تفرضها الدول الأخرى.

وارتفع الذهب، الذي يُعتبر ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية، بأكثر من 500 دولار منذ بداية 2025، مسجلاً مستوى قياسياً عند 3,148.88 دولاراً يوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن “إيه دي بي” يوم الأربعاء تسارع نمو وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة خلال مارس آذار. ومن المنتظر أن تصدر يوم الجمعة بيانات التوظيف الشهرية، والتي تُعد الأهم هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة الفورية عند 33.73 دولاراً، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.9% إلى 970.25 دولاراً، وانخفض البلاديوم بنسبة 1.1% إلى 973.04 دولاراً.