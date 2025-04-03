العالم اليوم - بالأرقام... تعرفات ترامب الجمركية على واردات الدول العربية

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام... تعرفات ترامب الجمركية على واردات الدول العربية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أبريل 2025 09:24 صباحاً - فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية جديدة على جميع الشركاء التجاريين حول العالم، من بينهم دول عربية، ضمن استراتيجية تهدف إلى تقليص العجز التجاري وتعزيز الاقتصاد الأميركي.

ورغم أنه قد تم فرض الحد الأدنى من الرسوم المتبادلة على أغلب الدول العربية، غير أن ترمب رفع النسبة بشكل كبير على كل من سوريا والعراق وليبيا.

وفيما يلي نسب الرسوم الجمركية المضادة التي فرضتها الولايات المتحدة على مجموعة من الدول العربية:

القائمة شملت أيضاً كلاً من مصر والمغرب ولبنان والسودان واليمن وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر، حيث جاءت النسبة أيضاً عند الحد الأدنى بنسبة 10 بالمئة.

وشدد ترامب على أن هذه الرسوم تهدف إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري الأميركي وتعزيز الإنتاج المحلي.

يذكر أن هذه الإجراءات الحمائية، ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وانخفاض تنافسية الصادرات العربية في الأسواق الأميركية.

ويبقى السؤال كيف ستنعكس هذه الخطوة على الاقتصادات العربية؟ وما مدى تأثيرها على القطاعات الصناعية والتجارية في المنطقة؟