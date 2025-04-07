أخبار مصرية

الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يشهدان بعد قليل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

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الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يشهدان بعد قليل توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 7 أبريل 2025 11:30 صباحاً - يشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد قليل من داخل قصر الاتحادية، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

 

وصرح السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه عقب القمة المصرية-الفرنسية، ستُعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فرنسية، بمشاركة الرئيس السيسى والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث تهدف القمة الثلاثية إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة والضفة الغربية.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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