نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يطلق النسخة الأولى من مونديال المدارس 2025 بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إشارة بدء بطولة مونديال المدارس في نسختها الأولى 2025م بصالة مونديال بمقر الشركة الشرقية إيسترن كومباني بحي العمرانية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تنظيم الفعاليات الخاصة بالشباب وتعزيز وسائل الاتصال بهم إيمانًا بدورهم في تحقيق أهداف التنمية وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم.

وأشار المحافظ إلى أن المونديال يمثل فرصة للشباب من طلاب المدارس بالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة لإبراز مهاراتهم والإعلان عن إمكانياتهم في أحد أكثر الهوايات التي تستحوذ على شغفهم وهي كرة القدم التي أصبحت صناعة متكاملة يمكن الاعتماد عليها كأحد مقومات الاقتصاد القومي.

وخلال كلمته عبر المحافظ عن سعادته وحماسه لإطلاق البطولة ولقائه بالطلاب من أبناء المحافظة مؤكدًا عزمه على زيادة الاهتمام بالبطولة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتصبح مهرجانًا سنويًا يشارك فيه أكبر عدد من الطلاب كل عام.

كما رحب محافظ الجيزة بالحضور مؤكدًا حرص المحافظة على رعاية ودعم كافة المبادرات الهادفة لرعاية الشباب وتنمية مهاراتهم ومواهبهم في إطار رؤية مصر 2030.

و تفقد المحافظ يرافقه هاني أمان رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني ووفد المحافظة المرافق قاعات صالة مونديال الخاصة بالأنشطة والتدريبات وغرف الملابس والندوات والأنشطة.

حيث أثنى المحافظ على الإمكانيات المتاحة بمقر الشركة لكونه أحد أهم الصروح الرياضية على أرض المحافظة مقدمًا الشكر لمجلس إدارة الشركة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة لجودة التنظيم وخروج حفل الافتتاح بصورة تليق بعراقة المحافظة.

كما أشاد الأستاذ هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني خلال كلمته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة الجيزة لإقامة بطولة مونديال المدارس بين الإدارات التعليمية للمحافظة في المرحلة الابتدائية لتوفير فرصة للنشء للمشاركة في بطولة قوية لإظهار قدراتهم وإتاحة الفرصة لاكتشاف المواهب للانضمام لكبرى الأندية وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للشركة لدعم تطوير الرياضة وتشجيع الشباب على ممارستها.

كما أشار العضو المنتدب للشركة إلى أن البطولة يشارك فيها 19 فريقًا مكونين من 228 لاعبًا تابعين للإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة مقسمين إلى مجموعتين الأولى تضم فرق الشيخ زايد ومونديال والهرم و6 أكتوبر والعمرانية وبولاق والعجوزة والدقي والمجموعة الثانية تضم فرق أوسيم والوراق والبدرشين وأبو النمرس والحوامدية وكرداسة وجنوب وشمال الجيزة وتقام المباريات بنظام خروج المغلوب.

شهد انطلاق البطولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ وإيمان محمد رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ومحمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة وأحمد جلال رئيس حي العمرانية وحسن خليل وإيهاب حسن أعضاء مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومباني.

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