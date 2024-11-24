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أحمد جودة - القاهرة -

فاز بالميراس على مضيفه أتليتيكو جويانيينسي بهدف دون رد، الأحد، على ملعب (سيرا دورادا) في إطار الجولة الـ35 من الدوري البرازيلي.

بالميراس يلاحق بوتافوجو في صدارة الدوري البرازيلي

أحرز رافائيل فيجا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة (20).

وبهذا الفوز، خطف بالميراس الصدارة من بوتافوجو بفارق الأهداف فقط بعدما وصل للنقطة 70.

بينما توقف رصيد أتليتيكو جويانيينسي -الذي تأكد هبوطه رسميا- عند 26 نقطة في ذيل الترتيب.

وسيشهد يوم الثلاثاء المقبل مواجهة قوية وحاسمة في تحديد ملامح بطل المسابقة وذلك عندما يتواجه كل من بالميراس وبوتافوجو في الجولة الـ36 من عمر المسابقة.

ويشكّل بالميراس ضغطا على فريق بوتافوجو الذي تأهل بالفعل لنهائي بطولة كأس ليبرتادوريس، والذي سيواجه فيه غريما برازيليا أيضا وهو أتلتيكو مينيرو، وسيقام النهائي يوم السبت المقبل في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.

