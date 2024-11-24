نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم فعاليات الجولة التاسعة من عمر دوري المحترفين والتي تشهد 5 مباريات مثيرة.'

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباريات الغد في هذه الجولة والذين جاءوا كالاتي:-

الداخلية- طنطا "ستاد كلية الشرطة"

يقود المباراة إسلام أبو شنب حكما للساحة ويعاونه كلا وائل شعبان مساعد أول، محمد القاضي مساعد ثان، ويتواجد رضا النعناعي حكما رابعا.

كهرباء الاسماعيلية- السكة الحديد "نادي كهرباء الاسماعيلية "

يقود المباراة محمد يوسف حكما للساحة ويعاونه كلا محمود عامر مساعد أول، أحمد زغلول مساعد أول، شريف حكما رابعا.

سبورتنج- وادي دجلة "ستاد الإسكندرية "

يقود المباراة مصطفي عثمان ويعاونه كلا أحمد نوفل مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثان، محمد الجرايحي حكما رابعا.

منتخب السويس- بروكسي "ستاد الجيش بالسويس حوض الدرس"

ويقود المباراة إسلام القماش حكما للساحة، ويعاونه هشام الدسوقي مساعد أول، عماد السلمي مساعد ثان، محمد ايمن حكما رابعا.

المصرية للاتصالات- راية "ستاد بتروسبورت"

يقود المبارة عمرو عابدين ويعاونه إيهاب فخري ويلعب مساعد أول، وليد حميد مساعد ثان، إبراهيم شاهين حكما رابعا.

وتنطلق صافرة بداية المباريات في تمام الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

