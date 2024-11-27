نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. وزير الثقافة وحسين فهمي ضيفا برنامج معكم منى الشاذلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفنان حسين فهمي ووزير الثقافة دكتور أحمد فؤاد هنو ضيوفا علي برنامج "معكم" الذي تقدمه الاعلامية مني الشاذلي علي قناة ON.

موعد عرض حلقة حسين فهمي ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو

ومن المقرر عرض حلقة حسين فهمي ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في برنامج معكم مني الشاذلي على جزأين يومي الخميس والجمعة المقبلين في الساعة العاشرة مساءً على قناة ON.

حسين فهمي يكشف تفاصيل مهرجان القاهرة السينمائي

ويكشف حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي تفاصيل جديدة عن المهرجان وكواليس تعاونه مع وزير الثفاقة من أجل تقديم المهرجان، كما يحكي حسين وهنو كيف التقيا لأول مرة، ويتحدثان عن التناغم الكبير بينهما لإظهار مهرجان القاهرة في أفضل صورة.

أحمد فؤاد هنو يتحدث عن رويته لثقافة مصر

ويتحدث الوزير أحمد فؤاد هنو عن الكثير من أنشطة وزارة الثقافة ورؤيته للثقافة المصرية وكيف يعمل على تعزيز القوى الناعمة المصرية من خلال الثقافة والفنون والارتقاء بالذوق العام.

أحدث أعمال حسين فهمي

ومن ناحية أخرى، يواصل حسين فهمي تصوير مسلسل كامل العدد 3 من بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، وايضا انتهى خلال الفترة الماضية من تصوير فيلم قصر الباشا مع أحمد حاتم، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، وتشارك في بطولته مايان السيد، حسين فهمي، أحمد فهيم، صدقي صخر، ونانسي صلاح، ومن تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين.

اخر اعمال حسين فهمي

وكان اخر اعمال حسين فهمي هو فيلم "الإسكندراني" من إخراج خالد يوسف، وبطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، ورحاب الجمل، وايضا شارك في مسلسل "سره الباتع" الذي عرض في رمضان الماضي، ومن إخراج خالد يوسف، وبطولة نخبة من أهم نجوم التمثيل مثل: حنان مطاوع، خالد الصاوي، وأحمد السعدني وهالة صدقي، كما شارك في فيلم "فارس" مع الفنان أحمد زاهر، إيمان العاصي، منة فضالي، نهال عنبر، ملك أحمد زاهر، أحمد صفوت، صلاح عبد الله، عابد عناني، رنا رئيس، دارين حداد، ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف حسام موسى.