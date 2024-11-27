نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الزمالك وبلاك بولز في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق بلاك بولز بطل موزمبيق، بفوز الفارس الأبيض بنتيجة هدفين نظيفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، ملخص أهداف مباراة القلعة البيضاء أمام نظيره بطل موزمبيق.

ملخص أهداف مباراة الزمالك ضد بلاك بولز

جاء هدف الأول للزمالك في الدقيقة 46 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق أحمد عبدالرحيم إيشو لاعب وسط الفريق.

فيما نجح نبيل عماد دونجا في إحراز الهدف الثاني لأبناء ميت عقبة في الدقيقة 51 من أحداث الشوط الثاني للمباراة، بعد تسديدة صاروخية.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

يتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة رفقة أندية المصري البورسعيدي، وإنيمبا النيجيري وبلاك بولز بطل موزمبيق.