نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي لمباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي مهاجم الفريق من أجل اللحاق بنصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب يسير بشكل جيد في برنامج علاجه والبرنامج التدريبي ولكن هناك محاولات لتجهيزه بسبب أهمية مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال".

واختتم: "طبيب الفريق أخبر الجهاز الفني بقيادة كولر أن اللاعب يقوم بمجهود كبير من أجل العودة سريعًا للتدريبات".