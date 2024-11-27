نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي لمباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
قال الإعلامي خالد الغندور، إن النادي الأهلي يسابق الزمن لتجهيز وسام أبوعلي مهاجم الفريق من أجل اللحاق بنصف نهائي كأس الانتركونتيننتال.
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "اللاعب يسير بشكل جيد في برنامج علاجه والبرنامج التدريبي ولكن هناك محاولات لتجهيزه بسبب أهمية مباراة نصف نهائي كأس الانتركونتيننتال".
واختتم: "طبيب الفريق أخبر الجهاز الفني بقيادة كولر أن اللاعب يقوم بمجهود كبير من أجل العودة سريعًا للتدريبات".