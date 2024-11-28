نشكركم على متابعتكم خبر روبرت ليفاندوفسكي يتصدر هدافي الأبطال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي،مهاجم برشلونة الإسباني ترتيب هدافي دوريأبطال أوروبا بكرة القدم مع نهاية مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري:
1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 7 أهداف
2- جوناثان دايفيد (ليل): 6 أهداف
3- جونينهو دوس سانتوس (كارباخ إغدام): 6 أهداف
4- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف
5- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك): 5 أهداف
6- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف
7- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 5 أهداف
8- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن):5 أهداف
9- رافينيا (برشلونة): 10 أهداف
10- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 5 أهداف