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روبرت ليفاندوفسكي يتصدر هدافي الأبطال

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي،مهاجم برشلونة الإسباني ترتيب هدافي دوريأبطال أوروبا بكرة القدم مع نهاية مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري:

1- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 7 أهداف
2- جوناثان دايفيد (ليل): 6 أهداف
3- جونينهو دوس سانتوس (كارباخ إغدام): 6 أهداف
4- ساندرو كولينوفيتش (دينامو زغرب): 5 أهداف
5- ارني فريديريكسبرغ (كي كلاكسفيك): 5 أهداف
6- هاري كين (بايرن ميونيخ): 5 أهداف
7- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 5 أهداف
8- فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن):5 أهداف
9- رافينيا (برشلونة): 10 أهداف
10- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 5 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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