روبرت ليفاندوفسكي يتصدر هدافي الأبطال

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 28 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي،مهاجم برشلونة الإسباني ترتيب هدافي دوريأبطال أوروبا بكرة القدم مع نهاية مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري:

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امير السيد

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