انت الأن تتابع خبر "هتطلعي قمر 14"... وصفه طبيعيه باستخدام العرقسوس والقهوه لتفتيح البشره وشد التجاعيد في 5 دقائق... هتصغري 20 سنه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الحفاظ على نضارة البشرة يتطلب عناية يومية بالروتين الصحي المناسب، و تعد البشرة النضرة عنوانا للصحة والجمال، وتعكس الاهتمام بالنظافة والترطيب والتغذية السليمة، ومع ذلك، قد تظهر بقع داكنة في البشرة نتيجة التعرض المستمر لأشعة الشمس دون حماية، التغيرات الهرمونية، الإجهاد،

أسباب البقع الداكنة وكيفية الوقاية منها

تنتج البقع الداكنة عن تراكم الميلانين في مناطق معينة من البشرة، بسبب التعرض الزائد للأشعة فوق البنفسجية أو تأثير التقدم في العمر، و للوقاية منها، ينصح باستخدام واقٍ شمسي يوميا، تجنب التدخين، وتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات، و كما يفضل استخدام منتجات عناية بالبشرة تحتوي على فيتامين C والنياسيناميد لتقليل ظهور التصبغات.

ماسك العرقسوس والقهوة