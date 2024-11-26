بعد سن الأربعين.. 10 عادات خاطئة تجنبها

يجب على الإنسان بعد بلوغ سن الأربعين مراجعة العادات التي يفعلها يوميًا، لأن هناك ممارسات يحظر القيام بهذا في هذا السن، لخطورة الأضرار التي قد تسببها لصحة الجسم.

في التقرير التالي، نستعرض أشهر العادات الخاطئة التي يجب تجنبها بعد سن الأربعين، وفقًا لموقع "Times of india".

عادات خاطئة يجب تجنبها بعد سن الأربعين

1- إهمال ممارسة الرياضة

يجب الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية بعد سن الأربعين، لأن قلة الحركة في هذه المرحلة العمرية تسبب زيادة الوزن وانخفاض اللياقة البدنية، بالإضافة إلى ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

2- تجنب تدريب القوة

يمثل هذا التمرين أهمية كبيرًا لصحة الجسم بعد سن الأربعين، لأنه يوفر حماية كبيرة ضد فقدان الكتلة العضلية مع تقدم العمر، فضلًا عن دوره الفعال في تعزيز صحة العظام.

3- قلة النوم

من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم بعد سن الأربعين، لأن الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات كل ليلة أكثر عرضة لزيادة الوزن والشعور بالتوتر.

4- تناول الأطعمة المصنعة

لا بد أن يكون النظام الغذائي اليومي بعد سن الأربعين خاليًَا تمامًا من الأطعمة المصنعة، لأنها تسبب ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن.

في المقابل، يُنصح بتناول الفواكه والخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، لتحسين صحة الجسم ورفع مستويات الطاقة.

5- التعرض للضغط النفسي

يزداد خطر الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية، مثل القلق والاكتئاب، عند التعرض للضغط العصبي باستمرار بعد سن الأربعين. لذلك من الأفضل تجنبه قدر الإمكان أو إدارته بممارسة تقنيات التأمل والاسترخاء، حفاظًا على الصحة العقلية.

6- التدخين

تصبح أضرار التدخين أكثر خطورة على الجسم بعد سن الأربعين، حيث يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان ومشكلات الجهاز التنفسي.

7- عدم الاهتمام بالفحص الدوري

الفحص الدوري أمر في غاية الأهمية بعد سن الأربعين، لأنه يساهم في الكشف المبكر عن الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر والإسراع في علاجها قبل تفاقمها لمضاعفات خطرة.

8- عدم شرب ما يكفي من الماء

ترطيب الجسم بعد سن الأربعين شرط أساسي لضمان استمرار العمليات الحيوية بكفاءة، مثل الهضم والدورة الدموية وتنظيم درجة الحرارة.

بالتالي، ينبغي الاهتمام بشرب كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم، منعًا لحدوث قصور في وظائف أعضاء الجسم.

9- اعتزال الآخرين

انخفاض التفاعل الاجتماعي بعد سن الأربعين له تأثيرات سلبية على الصحة العقلية، حيث يزيد من الشعور بالوحدة، ومن ثم ارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب.

10- عدم الانتباه لوضعية الجسم

يستحسن الانتباه لوضعية الجسم عند الجلوس والنوم بعد سن الأربعين، لأن بعض الوضعيات قد تزيد من خطر الإصابة بمشكلات في الظهر والمفاصل.