طرح كراسات شروط حجز سكن لكل المصريين في مكاتب البريد اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:32 صباحاً - تبدأ مكاتب البريد طرح كراسات شروط حجز وحدات مشروع سكن لكل المصريين للمواطنين العاديين اعتباراً من بعد اليوم الثلاثاء وتستمر حتي يوم 25 ديسمبر المقبل.

وأعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 87 الف وحدة سكنية بمشروع سكن لكل المصريين 5فب نحو 16 محافظه و22 مدينة جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل .

وحول شروط الحجز:

. لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

. ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير ٢٠١٤ أو بتاريخ ديسمبر ٢٠١٩ وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو ۲۰۲۱ ، وغيرها من المبادرات المعتمدة من مجلس الوزراء.

. ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو الت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير .

. ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

. ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

. ألا يكون صاحب الطلب أو الأسرة (الزوج الزوجة الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

. أن يكون المواطن المتقدم أو الزوج الزوجة ) - إن وجد - من المقيمين أو العاملين بذات المحافظة من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم عليها أو المرتبط بها عملا - وذلك حال رغبته حجز وحدة سكنية بالمدن الجديدة تسليم خلال ٣٦ شهر - جاهزة للاستلام) لمنخفضي الدخل، ويستثنى من ذلك المتقدمين لحجز وحدة سكنية جاهزة للتسليم بالمحافظات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن هذا الإعلان.

. يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته وعدم تغيير هذا الغرض على نحو منتظم ودائم لمدة ٧ سنوات لكل من منخفضي ومتوسطي الدخل. ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور ٧ سنوات من تاريخ استلامه لها أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم ۹۳ لسنه ۲۰۱۸ وقرارات مجلس إدارة الصندوق الصادرة في هذا الشأن.

. أن تكون الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في اي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة السكنية دون إنذار أو حكم قضائي مع حفظ حق الصندوق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لضمان حفظ حقوقه