محافظ الجيزة: إزالة 30 حالة تعدي علي نهر النيل بمنشاة القناطر (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً -

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف .

واطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي أسفرت عن إزالة حالات تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقري الاخصاص وأم دينار والقطا وعزبه ربيع بمركز ومدينة منشأة القناطر .

شملت الجهود قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بالتعاون مع الإدارة العامة لحماية نهر النيل جنوب فرع رشيد وتحت غطاء أمنى من مديريه امن الجيزة تنفيذ ٣٠ قرار لإزالة تعديات علي الاراضي املاك الدولة ولاية الري حيث تم إزالة التعديات بالكامل من الأراضي وتسليمها لجهات الولاية .

ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

ويذكر ان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قد قرر تخفيض نسبة مقدم التعاقد للراغبين في تقنين الأوضاع الأراضي أملاك الدولة الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ لتصبح ١٥ % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد ٧% وفقا للقواعد المقررة ومنح كافة المتقاعسين عن سداد اقساط البيعات مهله ( ٤٥ ) يوما لسداد تلك الاقساط مضافا اليها الفوائد المقررة قانونا ( بواقع 7 % ) عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير ،على ان تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير نهاية ديسمبر القادم.