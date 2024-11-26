محافظ الجيزة يستجيب لشكاوى المواطنين ويوجه بإزالة التعديات والمخالفات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 01:31 مساءً - وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بسرعة إزالة أسباب عدد من الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للمحافظة وذلك فى إطار حرص المحافظة لرفع مستوى الخدمات والاستجابة الفورية للشكاوى المقدمة من قبل المواطنين .

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الجيزة قام حى الهرم بشن حملة على المحلات الكائنة بشارع فاروق الحلو متفرع من ترعة السيسي المريوطية هرم لإزالة أى بروز وتعدي علي خط التنظيم للمحلات والمنشآت التجارية بالشارع ورفع اي اشغالات متواجدة بالمنطقة .

كما تم إزالة شكوى المواطنين حول وجود طفح للصرف الصحى بجوار سلم الدائري حى الهرم وتم الدفع بالمعدات اللازمة لشفط المياه بالكامل وصيانة مصدر التسريب .

كما قام حى العجوزة بفرش طبقة رمال يمين محور 26 يوليو أرض اللواء وتمهيد الطريق لبدء أعمال الرصف للطريق لتسهيل حركة سير المواطنين استجابة للشكاوي الواردة في ذلك الصدد .

وقامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتنظيم حملة مكبرة بشارع المنحل من العروبة بالمريوطية بحي الطالبية وبشارع الاشول بمنطقة مشعل بحي الهرم لرفع كافه المخلفات المتواجدة خلف ارض استديو مصر حيث تضرر السكان من تجمع المخلفات بها مع تنظيم فرق عمل دورية لمتابعه حاله النظافة بذلك القطاع وتحسين كفاءتها .

وبمنطقة أبورواش الصناعية منطقة 26 بجوار شركة تويوتا تم إزالة التعدى القائم على أرض ملكية الصرف الصحى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين إستجابة للشكوي الواردة.