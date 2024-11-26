الرياضة

طارق يحيى: حديث ممدوح عباس عن فتوح مش منطقي وفي غير محله

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق يحيى: حديث ممدوح عباس عن فتوح مش منطقي وفي غير محله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

تحدث طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، عن أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تصريحات ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

طارق يحيى: حديث ممدوح عباس عن فتوح مش منطقي وفي غير محله

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لا أعتقد أن فتوح تمارض للغياب عن المباراة، وما الذي يمنعه من خوض المباراة وهو الذي لعب مباريات كبيرة جدا.

وتابع طارق يحيى: هناك جهاز طبي تابع حالة فتوح، ومن المؤكد أن اللاعب حصل على أدوية وجاء بتقرير طبي

واختتم نجم الزمالك السابق: أرى أن حديث ممدوح عباس في غير محله، ومن الممكن أن يكون حديثه عن لاعب آخر، لكن فتوح لا يقوم بمثل هذا الأمر.
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا