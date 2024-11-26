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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق، عن أزمة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تصريحات ممدوح عباس رئيس النادي السابق.

طارق يحيى: حديث ممدوح عباس عن فتوح مش منطقي وفي غير محله

وقال طارق يحيى في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لا أعتقد أن فتوح تمارض للغياب عن المباراة، وما الذي يمنعه من خوض المباراة وهو الذي لعب مباريات كبيرة جدا.

وتابع طارق يحيى: هناك جهاز طبي تابع حالة فتوح، ومن المؤكد أن اللاعب حصل على أدوية وجاء بتقرير طبي

واختتم نجم الزمالك السابق: أرى أن حديث ممدوح عباس في غير محله، ومن الممكن أن يكون حديثه عن لاعب آخر، لكن فتوح لا يقوم بمثل هذا الأمر.

